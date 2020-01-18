Tekirdağ'da martıların balık kapma mücadelesi - Son Dakika
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Tekirdağ'da martıların balık kapma mücadelesi

6 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde sahile akın eden martıların balık kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ'da martıların balık kapma mücadelesi, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde sahile akın eden martıların balık kapma mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Sahil dolgu alanında kış mevsiminin gelmesiyle sayıları artan martılar, yem bulma mücadelesi veriyor.


Küçük balıkları avlamaya çalışırken aynı zamanda kıyıya dökülen balıkları kapabilmek için kanat çırpan martıların birbirleriyle yarışı, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Bu rekabet içerisinde bazı martılar balıkları kaparken, bazıları ise balık kapamadan havalandı.

Martıların bu mücadelesi vatandaşlarca da ilgiyle izlendi.

Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:52 Kaynak: AA
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