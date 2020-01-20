Tekirdağ'da martıların "ekmek kapma" mücadelesi ilgi çekiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da martıların 'ekmek kapma' mücadelesi ilgi çekiyor - Son Dakika

Tekirdağ'da martıların "ekmek kapma" mücadelesi ilgi çekiyor

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sahile akın eden martıların ekmek ve balık kapma mücadelesi sahilde dolaşan vatandaşlarca ilgi ile izleniyor.

Tekirdağ'da martıların

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sahile akın eden martıların ekmek ve balık kapma mücadelesi sahilde dolaşan vatandaşlarca ilgi ile izleniyor.

Marmara Denizi'nde kış mevsimi ile birlikte yem bulmakta zorlanan martılar sahil dolgu alanındaki balıkçıların ekmek ve kılçık atmasıyla karınlarını doyuruyor.

Küçük balıkları avlamaya çalışırken aynı zamanda kıyıya dökülen kılçıkları kapabilmek için kanat çırpan martıların birbirleriyle yarışı renkli görüntüler oluşturuyor.

Sahile gelen vatandaşların ilgiyle izlediği ve simit attığı martıların bazıları ekmek kaparken bazıları da kapamadan gökyüzüne havalanıyor.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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