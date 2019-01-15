Tekirdağ'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı
1 saat önce
TEKİRDAĞ'da polisin fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine masaj salonuna düzenlediği operasyonda 2 kadın gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'da polisin fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine masaj salonuna düzenlediği operasyonda 2 kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, masaj ve terapi salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Masaj salonuna düzenlenen baskında, iş yeri sahibi O.İ. ve Z.İ. isimli kadınlar gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, yabancı uyruklu Z.İ. hakkında daha önce de Edirne
'de ahlak polisi tarafından işlem yapıldığı belirlendi. Masaj salonuna idari para cezası uygulanırken, şüphelilerle ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:25 Kaynak: DHA
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