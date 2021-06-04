Tekirdağ'da masaj salonunda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 44 bin lira ceza verildi - Son Dakika

Tekirdağ'da masaj salonunda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye 44 bin lira ceza verildi

Tekirdağ'da kısıtlamalara rağmen açık bulunan masaj salonundaki 14 kişiye ceza uygulandı.

Tekirdağ'da kısıtlamalara rağmen açık bulunan masaj salonundaki 14 kişiye ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde istirahat ve eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Polis, açık olduğu tespit edilen masaj salonunda bulunan 14 kişiye "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından toplam 44 bin lira ceza yazdı. İş yerinde çalışma izni olmayan iki kişiye de işlem yapıldı. Zabıta ekiplerince tutanak tutmasının ardından iş yeri kapatıldı.

Son Dakika

Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor

Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı

Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi!

Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı

Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!

Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor

AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor

Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü