Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede - Son Dakika

Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede

7 saat önce

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) tarafından Çorlu'daki şehir içi otobüslerde mazot yolsuzluğu yapıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede, System.String[]

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) tarafından Çorlu'daki şehir içi otobüslerde mazot yolsuzluğu yapıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait TEKPARK A.Ş. tarafından geçen yılın Eylül ayında, Çorlu'da yolcu taşımacılığı yapılan 155 otobüste mazot yolsuzluğu yapıldığı belirlendi. Başlatılan incelemede; alınmadığı halde mazot ücreti tahsil edildiği ve tonajlarda oynama yapıldığı ortaya çıktı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da 700 tonluk mazot vurgunu yapıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında vurgun miktarının 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Savcılıkça olayla ilgili şirket yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Grup Amirliği ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla S.E., G.B., M.B., Ö.T., İ.V., O.Ç., T.V., Ö.G., E.Ş., C.Ç. ve H.T.'yi gözaltına aldı. 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Emniyette sorguları tamamlanan 11 kişi, bugün güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak, suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Şu anda bizim konuşmamız çok doğru olmaz. Biz belediye olarak hukuk servisimiz gerekli suç duyurusunda bulunmuştur. Mahkeme süreci zaten başlayacaktır. Bu durumda konuşmak doğru değil yargı süreci devam ediyor" dedi.


Tekirdağ, Eylül, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversiteli kız hastane tuvaletinde doğurup kaçtı
TOSYÖV ve DenizBank, Aydın'da KOBİ'lerle buluştu Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 19:47:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]