Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

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Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede (2)
15 dakika önce
2 KİŞİ TUTUKLANDITekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) tarafından Çorlu'daki şehir içi otobüslerde mazot yolsuzluğu soruşturmasında yakalanan ve bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden M.B., T.V., Ö.G., Ö.T., O.Ç. ve G.B.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:01 Kaynak: DHA
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) tarafından Çorlu'daki şehir içi otobüslerde mazot yolsuzluğu soruşturmasında yakalanan ve bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden M.B., T.V., Ö.G., Ö.T., O.Ç. ve G.B., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Celal Ç., İzzet V., Erdem Ş., Serdar E., Hüseyin T. ise tutuklanma talebi ile mahkeme sevk edildi. Mahkeme, tedarikçi şirket sahibi Celal Ç. ile TEKPARK çalışanı İzzet V.'nin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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