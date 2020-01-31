Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede (2)

15 dakika önce

2 KİŞİ TUTUKLANDITekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) tarafından Çorlu'daki şehir içi otobüslerde mazot yolsuzluğu soruşturmasında yakalanan ve bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden M.B., T.V., Ö.G., Ö.T., O.Ç. ve G.B.

Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede (2), System.String[]

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) tarafından Çorlu'daki şehir içi otobüslerde mazot yolsuzluğu soruşturmasında yakalanan ve bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden M.B., T.V., Ö.G., Ö.T., O.Ç. ve G.B., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Celal Ç., İzzet V., Erdem Ş., Serdar E., Hüseyin T. ise tutuklanma talebi ile mahkeme sevk edildi. Mahkeme, tedarikçi şirket sahibi Celal Ç. ile TEKPARK çalışanı İzzet V.'nin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:01 Kaynak: DHA
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