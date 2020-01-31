Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) tarafından Çorlu'daki şehir içi otobüslerde mazot yolsuzluğu soruşturmasında yakalanan ve bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden M.B., T.V., Ö.G., Ö.T., O.Ç. ve G.B., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Celal Ç., İzzet V., Erdem Ş., Serdar E., Hüseyin T. ise tutuklanma talebi ile mahkeme sevk edildi. Mahkeme, tedarikçi şirket sahibi Celal Ç. ile TEKPARK çalışanı İzzet V.'nin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.