Tekirdağ'da menfeze devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde menfeze devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Fatih Alkaş idaresindeki 33 AHA 487 plakalı tır, çevre yolunda İstanbul istikametine seyir halindeyken bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yüksekten menfeze devrildi. Sürücü Alkaş yaralandı.

Tırın sahibi, telefonla ulaşamadığı Alkaş'ın yerini araç takip sisteminden belirleyerek polise bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Alkaş, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.