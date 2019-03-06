Tekirdağ'da Mera Islah Çalışmaları

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü mera ıslah çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü mera ıslah çalışmalarına devam ediyor.



Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, müdür yardımcısı Ahmet Tokgöz ve müdürlük yetkililerinin katılımıyla Ergene ilçesi İğneler Mahallesi'nde meralara, gübre atma programı düzenlendi.



Sarıkoca, programda üreticilerin tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunlarını dinledi.



Daha sonra Sarıkoca, mera alanına giderek çiftçilerin gübreleme çalışmalarına katıldı.

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