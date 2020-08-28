Tekirdağ'da merada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde merada çıkan yangın söndürüldü.
Sinanpaşa merası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler askeri alandaki ağaçlara sıçradı. Yangına, Malkara Belediyesi itfaiyesi, askeri itfaiye ve Malkara Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdehale etti.
Ekiplerin müdehalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangında ağaçlandırma sahasındaki bin ağaç zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 18:13 - Kaynak: AA
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