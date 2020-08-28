Tekirdağ'da merada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Rüzgarın da etkisiyle alevler askeri alandaki ağaçlara sıçradı. Yangına, Malkara Belediyesi itfaiyesi, askeri itfaiye ve Malkara Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdehale etti.

Sinanpaşa merası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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