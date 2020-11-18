Tekirdağ'da metruk 2 evde yangın - Son Dakika

Tekirdağ'da metruk 2 evde yangın

18.11.2020 00:07
Tekirdağ'da metruk 2 evde yangın, System.String[]

TEKİRDAĞ'da, metruk iki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEKİRDAĞ'da, metruk iki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesinin Gündoğdu ile Turgut mahalleleri arasındaki İlker Sokak'ta çıktı. Metruk tek katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, yandaki eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


Tekirdağ'da metruk 2 evde yangın
Tekirdağ'da metruk 2 evde yangın
Tekirdağ'da metruk 2 evde yangın
Tekirdağ'da metruk 2 evde yangın
Tekirdağ'da metruk 2 evde yangın
Tekirdağ'da metruk 2 evde yangın

Süleymanpaşa, Gündoğdu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da metruk 2 evde yangın - Son Dakika


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