Tekirdağ'da metruk binada yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da metruk binada yangın - Son Dakika

Tekirdağ'da metruk binada yangın

28 dakika önce

Tekirdağ'da metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'da metruk binada yangın, System.String[]

Tekirdağ'da metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Gökçe Sokak'taki metruk bir binada yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının ardından olay yerine gelen TREDAŞ ekipleri ise kullanılmayan binanın elektriğini keserek güvenlik önlemi aldı.


Mahalle sakinleri, yangının madde bağımlılarınca çıkarıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kapaklı, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:30 Kaynak: İHA
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