Tekirdağ'da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı - Son Dakika

Tekirdağ'da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı
30.03.2021 09:56
Tekirdağ'da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde metruk bir binada arama yapan polis ekipleri, 2 kilogram bonzai ele geçirdi.
Tekirdağ'da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde metruk bir binada arama yapan polis ekipleri, 2 kilogram bonzai ele geçirdi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen metruk bir yapıda yapılan aramada, siyah poşetler içerisinde daralı 2 kg 150 gram bonzai, 900 ml şişeler halinde 7 şişe uyuşturucu maddenin etkisini arttırmakta kullanıldığı değerlendirilen sentetik sıvı, 1 adet çalışır durumda ibareli hassas terazi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak firari S.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara başlandı.
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