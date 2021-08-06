Tekirdağ'da meydan düzenleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince başlatılan meydan düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, il genelinde vatandaşların nefes alacağı yeni yaşam alanları ve meydanlar ortaya çıkarma konusunda son derece önemli çalışmalara imza atan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Trakya'nın en büyük meydan projesini Süleymanpaşa ilçesinde hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yıkılan binaların yerine yapılacak 2 proje ile meydan düzenlemesi son şeklini alacak.

Yıkılan eski Türk Telekom binası alanında bulunan eski depo binasının restore edilmesi ile alana yapılacak park projesi bir bütünlük içerisinde yeni bir yaşam alanı oluşturulacak.

Toplam 3 bin 350 metrekarelik proje alanı içerisinde bin 500 metrekare yeşil alan, yeşil alana hitap edecek 320 metrekare oturma alanı yer alacak. 750 metrekare de kaldırım düzenlemesi yapılacak.

Projede yeşil alanlarda bölgenin iklim şartlarına uygun ağaç, çalı ve çim alanlar oluşturulacak. Projede ayrıca çocuk oyun alanları, doğal taşlar ile yapılmış şelaleler ile park alanında doğal bir ortam sağlanmış olacak.

Orta Cami yanında, yıkılan eski Yapıkredi ve Halkbank adasının bulunduğu alanda yapılacak park projesi ise bin 550 metrekare alandan oluşuyor. Projede 340 metrekare yeşil alan, yeşil alan içerisinde 220 metrekare yeşil alana hitap eden yeşil alan bulunacak.

Ayrıca 990 metrekare de kaldırım düzenlemesi yapılacak. Projede yeşil alanlarda bölgesel iklim şartlarına uygun ağaç, çalı ve çim alanlar yer alacak. Doğal taşlar kullanılarak yeşil alanda doğal bir ortam sağlanacak.

İlk 2 etabı tamamlanarak hizmete sunulan meydan düzenleme projesinin içerisinde; restore edilerek kafeterya olarak hizmete sunulacak tarihi eserler, yeşil alanlar, sosyal donatılar, çay bahçeleri ve kent mobilyaları yer alıyor. Trakya'nın en büyük meydanını oluşturduklarını belirten Başkan Albayrak, "Projenin 3. ve son etabı kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 2 adanın yerine yapılacak çevre düzenlemesi ve park projelerinin ardından Trakya'nın en büyük meydanı kısa süre içerisinde Tekirdağlıların hizmetine sunulacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.