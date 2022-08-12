Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun - Son Dakika
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Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun

12.08.2022 14:20

Tekirdağ'da dehşete düşüren anlar yaşandı. Dar bir sokakta oyun oynayan çocuklar varken oldukça hızlı geçen arabanın görüntüleri aileleri çılgına çevirdi. Magandanın geçişini güvenlik kamerasından izleyen ve sosyal medyada paylaşan bir baba, ''Şehir magandası, kızımın da oynadığı sokakta ölüm saçacak hızda ilerliyor. Çocuklar son anda ezilmekten kurtuluyor. Lütfen bu toplum zararlısını bulup hayatları tehlikeye atmaktan yargılayın'' ifadeleriyle serzenişte bulundu.

Tekirdağ'ın Yeniçiftlik ilçesinde çocukların oyun oynadığı dar bir sokakta pes dedirten anlar yaşandı. Anadolu Ajansı spor muhabiri olan Murat Kaya'nın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"BİLE BİLE ÇOCUKLARIN ÜZERİNE SÜRÜYOR"

Kaya, kızının da bulunduğu sokakta çocukların oyun oynadığını söyleyerek dehşet anlarını Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı: "Şehir magandası, kızımın da oynadığı sokakta ölüm saçacak hızda ilerliyor. Çocuklar son anda ezilmekten kurtuluyor. Lütfen bu toplum zararlısını bulup hayatları tehlikeye atmaktan yargılayın. Daracık sokak ve inanılmaz bir hız. Bile bile çocukların üzerine sürüyor. Topu kaçan kızcağız son anda ezilmekten kurtuluyor. Bazen kötü olayları önlemek, o olay olmadan da gerçekleşebilir. Bu tür insanlara (!) çok çok dikkat edilmeli''

''SÜRÜCÜ HASTA FALAN TAŞIMIYOR''

Kaya, sosyal medya kullanıcılarının "Sürücü hasta taşıyor olabilir" yorumları üzerine ise şunları söyledi: ''Sürücü hasta falan taşımıyor. Ben görevde yurt dışındayım. Eşimin anlattığına göre, sürücü sahile kadar gelip dönmeye çalışırken duvara sürtüyor. Daha sonra da sözde sinirlenip arabayı o daracık sokakta son hızla ve çocukları umursamadan sürüp yola gidiyor''

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan ihbar üzerine aracın kiralık, şahsın da alkollü olduğu, sürücünün para cezası alarak ehliyetine el konulduğu belirtildi.

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Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun - Son Dakika


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