Tekirdağ'da mezarlıkta define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da mezarlıkta define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma... - Son Dakika

Tekirdağ'da mezarlıkta define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma...

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mezarlıkta define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'da mezarlıkta define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma..., System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mezarlıkta define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hacısungur Mahallesi'nde mezarlık ziyaretine gidenler, bazı alanların kazıldığını fark ederek durumu mahalle muhtarı Günal Kazanç ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çukurları tespit etti. Define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mahalle muhtarı Günal Kazanç, gazetecilere, mezarlıkta bazı kişilerin define aramak için kazı yaptıklarını ifade ederek, "Bunların önüne geçmeye çalışacağız tabii. Artık bunların takipçisi olacağız. Ayıptır günahtır yani. Bir de mezarlık gibi yerde. Hepimizin ecdadının bulunduğu bir yerlerde böyle bir terbiyesizlik yapmak. Daha başka yerlerde de böyle şeylerle karşılaştık böyle durumlarla. Yani bunun takipçisi olacağız. İnşallah en kısa zamanda da bunun önüne geçeceğiz." dedi.

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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