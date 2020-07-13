Tekirdağ'da mezarlıkta define arandığı iddiası - Son Dakika

Tekirdağ'da mezarlıkta define arandığı iddiası

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir mezarda define arandığı iddia edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir mezarda define arandığı iddia edildi.

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Ahmetpaşa Mahallesi'ndeki mezarlıkta 1948 yılında ölmüş kişiye ait mezar, yaklaşık 1,5 metre derinliğinde kazıldı.

Mezarın bu durumunu görenler, muhtar Ünal Aslan'a haber verdi.

Aslan, gazetecilere, kazı işleminin kim ya da kimler tarafından yapıldığının bilinmediğini söyledi.

Mezarın son halini görünce şaşkınlık yaşadığını belirten Aslan, "Gerekçeleri nedir bilemiyoruz ama aklımıza ilk gelen define aranması oldu. Jandarmamız olayla ilgili araştırmasını yapıyor." dedi.

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da mezarlıkta define arandığı iddiası - Son Dakika
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