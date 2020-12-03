Mezarlıkta kaçak kazı yapıldığı iddia edildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1800'lü yıllara ait bir mezarda define bulmak için kaçak kazı yapıldığı iddia edildi.

Demircili Mahalle Muhtarı Turhal Baykal, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinin 1780'li yıllarda kurulan eski bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Bir süre önce vefat eden bir kişi için köy mezarlığında mezar kazdıkları sırada olumsuz bir durumla karşılaştıklarını anlatan Baykal, "Burada 1800'lü yıllara ait bir mezarın define için kazıldığını fark ettik. Bu mezarın üzerinde dökme bir beton vardı. Çok üzücü bir durum. Hiç olmazsa ölüye saygımız olsaydı." dedi.

Mahalle sakinleri de mezarlıkta kaçak kazı yapılmasına tepki gösterdi.

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mezarlıkta inceleme yaptı.