Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 18 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 18 yaralı

3 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 18 yaralı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Kırkkepenekli kavşağında meydana geldi.  Mehmet Başar yönetimindeki 59 S 0131 plakalı midibüs ile Mehmet Yüksel yönetimindeki 06 BZ 2723 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle midibüs devrilirken, hafif ticari araç ise hurdaya döndü. Kazada midibüste bulunan 14 kişi ile hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muratlı ve Tekirdağ'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:30 Kaynak: DHA
Muratlı, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da film gibi olay! Lüks cip 6 otomobili biçti Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi Akrobasi uçağı düştü Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 00:18:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 18 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]