Tekirdağ'da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 100 milyon TL olması biletlere olan ilgiyi artırdı.

Sisal Şans bünyesinde bulunan Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyesinin 100 milyon TL olarak açıklanması Tekirdağ'da bilet satışlarını artırdı. Büyük ikramiyenin kendilerine çıkacağını umut edenler, bayilerde kuyruk oluşturdu. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayilerde, en fazla çeyrek bilet ilgi görüyor. Tekirdağ'da uzun yıllardır Milli Piyango bayiliği yapan Cem Yaşar Kazcı, "Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 100 milyon TL olması ilgiyi artırdı. En çok bu yıl çeyrek bilete talep oldu. Nedeni; büyük ikramiyenin geçen yıllar çeyrek bilete çıkmasıdır. Kimileri de seri bilet alıyor" dedi. Bir diğer bayi Selçuk Yuga'da vatandaşların daha çok çeyrek bilete ilgi gösterdiğini söyledi.

'EVSİZLERİ, FAKİRLERİ DOYURACAĞIM'Tekirdağlı Fatma Özçelik, 100 milyon liralık ikramiyenin kendisine çıkması halinde yardımlarda bulunacağını belirterek, "Bana çıkarsa fakirleri doyuracağım. Evsiz ve sokakta yatanlar var. Onlara yardım edeceğim. İnşallah Allahım büyük" dedi. 'İLK KEZ ALDIM'

Yılbaşı çekilişi için ilk kez Milli Piyango bileti aldığını söyleyen Mustafa Yıldızoğu, "Büyük ikramiyenin 100 milyon lira olması nedeniyle ilk kez bilet aldım. Şansımı denemek istedim. Bir umut. Çıkan kişiye 'hayırlı olsun' diyeceğiz" diye konuştu.