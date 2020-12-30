Tekirdağ'da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika

Tekirdağ'da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi

30.12.2020 12:55
Tekirdağ'da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi, System.String[]

TEKİRDAĞ'da Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 100 milyon TL olması biletlere olan ilgiyi artırdı.

TEKİRDAĞ'da Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 100 milyon TL olması biletlere olan ilgiyi artırdı.

Sisal Şans bünyesinde bulunan Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyesinin 100 milyon TL olarak açıklanması Tekirdağ'da bilet satışlarını artırdı. Büyük ikramiyenin kendilerine çıkacağını umut edenler, bayilerde kuyruk oluşturdu. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayilerde, en fazla çeyrek bilet ilgi görüyor. Tekirdağ'da uzun yıllardır Milli Piyango bayiliği yapan Cem Yaşar Kazcı, "Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 100 milyon TL olması ilgiyi artırdı. En çok bu yıl çeyrek bilete talep oldu. Nedeni; büyük ikramiyenin geçen yıllar çeyrek bilete çıkmasıdır. Kimileri de seri bilet alıyor" dedi. Bir diğer bayi Selçuk Yuga'da vatandaşların daha çok çeyrek bilete ilgi gösterdiğini söyledi.

'EVSİZLERİ, FAKİRLERİ DOYURACAĞIM'Tekirdağlı Fatma Özçelik, 100 milyon liralık ikramiyenin kendisine çıkması halinde yardımlarda bulunacağını belirterek, "Bana çıkarsa fakirleri doyuracağım. Evsiz ve sokakta yatanlar var. Onlara yardım edeceğim. İnşallah Allahım büyük" dedi. 'İLK KEZ ALDIM'

Yılbaşı çekilişi için ilk kez Milli Piyango bileti aldığını söyleyen Mustafa Yıldızoğu, "Büyük ikramiyenin 100 milyon lira olması nedeniyle ilk kez bilet aldım.  Şansımı denemek istedim.  Bir umut. Çıkan kişiye 'hayırlı olsun' diyeceğiz" diye konuştu.


Tekirdağ'da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Tekirdağ'da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Tekirdağ'da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Tekirdağ'da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi
Tekirdağ'da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aylin Sözer'i öldüren katilin cerrahi eldiven kullandığı ve üzerinde uyuşturucu olduğu ortaya çıktı Son dakika: Esnafa yapılacak kira ve hibe desteği için başvurular bugün başlıyor Eski eşinin boğazını kesip 5 kez bıçaklayan adamdan şaka gibi savunma: Yanlış anlaşılma oldu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi İşçisine hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesaplarında toplam 500 milyon takipçiye yaklaştı         
12:03
Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek         
11:55
Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm Selda Taş'ın katil zanlısı eşinin ifadesi ortaya çıktı: Aldatıyordu, öldürdüm         
11:46
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu         
11:16
Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti         
10:20
Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı         
10:09
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Berberde akıl almaz olay! Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı Berberde akıl almaz olay! Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı         
09:27
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 12:59:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei