Tekirdağ'da milli tekvandoculardan "Evde kalın" çağrısı - Son Dakika
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Tekirdağ'da milli tekvandoculardan "Evde kalın" çağrısı

6 saat önce

Tekvandoda dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunan milli sporcular Azra Çavuş ve Işıl Zafer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde yaptıkları antrenmanlarla formunu korumaya çalışıyor.

Tekirdağ'da milli tekvandoculardan

Tekvandoda dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunan milli sporcular Azra Çavuş ve Işıl Zafer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde yaptıkları antrenmanlarla formunu korumaya çalışıyor.

Milli sporcu Çavuş ve Zafer küçük yaşta başladıkları tekvandoda yurt dışında çok sayıda organizasyona katıldı.

Çavuş, dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanırken, Zafer de Balkan şampiyonluğu, Avrupa ve dünya ikincilikleri elde etti.

Çavuş ve Zafer, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde "Evde kal" çağrısına uyarak evlerinde formlarını korumaya çalışıyor.

Milli sporcu Azra Çavuş, AA muhabirine, dünyadaki koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirlere uyarak evden çıkmadığını söyledi.

Çavuş, salonda devam ettikleri antrenmanlarına tedbirler kapsamın da evde sürdürdüğünü ifade ederek, "Çalışmalarım gayet iyi gidiyor. Kardeşim de antrenmanlarda bana destek oluyor. İnşallah bu günler geçene kadar formumu korumaya çalışacağım ve normal günlerimize döneceğiz." dedi.

Milli sporcu Işıl Zafer de sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Tekvandocu olan kardeşimle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evde kalmak çokta sıkıcı değil sağlımız için bir süre ev kalmaya devam etmeliyiz. Spor yapmak için bahaneye gerek yok her yerde spor yapılabilir." diye konuştu.

Antrenör Oğuzhan Tokgöz de bu süreçte toplum sağlığının çok önemli doluğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sporcularım verdiğim programları evlerinde uygulayarak, formda kalmaya çalışıyorlar. Bu sene Avrupa ve dünya şampiyonlarına sporcularım gidecek ama Olimpiyatların ertelenmesi den sonra bu şampiyonaların da durumu belli değil. Bu günler bitecek ama maçlar bitmez. İnşallah yine kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:10 Kaynak: AA

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