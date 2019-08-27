Tekirdağ'da minibüs bariyerlere çarptı Anne ile kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği panelvan minibüsün bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen kazada Gamze Süpürgeci (30) ile kızı Sudenaz Süpürgeci (12) hayatını kaybetti, eşi ve iki çocuğu da yaralandı. Anne ve kızın kapısı açık olan araçtan düşerek hayatlarını kaybettikleri belirtilirken, polis ve jandarma ekipleri yaptıkları aramada çok sayıda civcivinde bulunduğu aracın kapısını bulamadı.

Kaza, Marmara Ereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ'dan İstanbul istikametine giden Ahmet Süpürgeci (36) yönetimindeki 22 AP 751 plakalı kapalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun sağındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan Gamze Süpürgeci ile kızı Sudenaz Süpürgeci, kapısı açık alan araçtan aşağıya düşmeleri sonucu olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kazada sürücü baba Ahmet Süpürgeci ile çocukları Baran Süpürgeci ve Edanur Süpürgeci yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıları Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Cumhuriyet Savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden anne ile kızının cansız bedenleri Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARACIN KAPISI BULUNAMADI

Kaza, sonrasında jandarma ve polis ekipleri, aracın kapısını yaptıkları incelemede olay yerinde bulamadılar. Polis ve jandarma ekipleri araçta çok sayıda civciv olması üzerine aracın kapısının açık seyir edip etmediğini araştırdıklarını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.