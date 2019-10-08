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Tekirdağ'da minibüs devrildi: 8 yaralı

46 dakika önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da minibüs devrildi: 8 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Hüseyin G. idaresindeki 59 S 0069 plakalı minibüs Muratlı-Tekirdağ kara yolunun birinci kilometresinde devrildi.

Kazada araçtaki 8 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Muratlı ve Tekirdağ'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:50 Kaynak: AA
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