Tekirdağ'da minibüs devrildi: 8 yaralı
46 dakika önce
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:50 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Hüseyin G. idaresindeki 59 S 0069 plakalı minibüs Muratlı-Tekirdağ kara yolunun birinci kilometresinde devrildi.
Kazada araçtaki 8 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Muratlı ve Tekirdağ'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Komşusuna zarar vermek isteyen kişi, yüzlerce kavunu bıçakla parçaladı 6 yavrusu yangında telef olan köpek, olay yerinden ayrılmadı TEM'de 1 tır 1 minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi: 3 yaralı "Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı