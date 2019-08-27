Tekirdağ'da minibüs refüjdeki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde minibüsün refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden iki kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Marmaraereğlisi ilçesinden Tekirdağ'a seyir halindeki Ahmet Süpürgeci'nin kullandığı 22 AP 751 plakalı minibüs, Yeniçiftlik mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

Gamze ve Sudenaz Süpürgeci, arka kapılarından biri olmayan minibüsten düşmeleri sonucu kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Ahmet ile Edanur ve Baran Süpürgeci, 112 Acil Servis ekiplerince Marmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Semt pazarına satılmak üzere götürülen minibüsteki yumurta ve piliçler yola savruldu.