Tekirdağ'da minibüsçüler çalışmalarına izin verilmediği gerekçesiyle belediyeyi protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da minibüsçüler çalışmalarına izin verilmediği gerekçesiyle belediyeyi protesto etti

09.09.2022 18:20
Tekirdağ'da minibüsçüler çalışmalarına izin verilmediği gerekçesiyle belediyeyi protesto etti

Tekirdağ'da minibüsçüler, çalışma izinleri olmasına rağmen belediyenin çalışmalarına izin vermediği iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Tekirdağ'da minibüsçüler, çalışma izinleri olmasına rağmen belediyenin çalışmalarına izin vermediği iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Çerkezköy 162 Nolu Zirve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi 15 şoför, mahkeme kararı olmasına rağmen belediyeden çalışmalarına izin verilmemesini protesto amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binası çevresine gelerek kontak kapattı.

Kooperatif Başkanı Ali Kosuva, burada yaptığı açıklamada, kooperatiflerinin 2010 yılında kurulduğunu söyledi.

Kosuva, kooperatif üyesi minibüslerin güzergahlarının değiştirildiğini ve çalışmalarına izin verildiğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"İl ve ilçe trafik komisyonundaki başvurumuz Çerkezköy, Çorlu ve Tekirdağ arasında çalışmak istediğimizi beyan etmemize rağmen bunun gereğini yapacağız dediler. Bize öyle bir çifte standart uyguladılar ki 'Çerkezköy kabul ediyoruz' çalışın denildikten sonra bize şöyle bir çalışma yolu izlettirdiler. Çerkezköy otogarı kalkış, Kızılpınar, Veliköy mahallelerine girmeyeceksin, Çorlu'ya hiç girmeyeceksin. Danıştay 8. Dairesindeki davamız onandı. Buna rağmen çalışmamıza izin verilmeyişi üyelerimizi maddi ve manevi sıkıntılara sokuyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin ulaşımla ilgili çalışması olmasına rağmen bizi tam bir yıl komisyona birkaç kez dilekçe yazmamız halde gereken yapılmıyor."

YORUMLAR
500
Çerkezköy'de kaçak yapıların yıkımına başlandı Çerkezköy'de kaçak yapıların yıkımına başlandı Suyun en pahalı olduğu ikinci ilde 4 gündür yaşanan su borusu patlakları vatandaşı çileden çıkardı Suyun en pahalı olduğu ikinci ilde 4 gündür yaşanan su borusu patlakları vatandaşı çileden çıkardı
Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da minibüsçüler çalışmalarına izin verilmediği gerekçesiyle belediyeyi protesto etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:43 Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o
17:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yeni gelişme! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17:22 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti
17:11 CHP'li Özgür Özel: Seçim gecesi kutlamaları Taksim'de yapacağız
17:07 En düşük maaş 7 bin 500 TL'ye yaklaştı! Çalışanlar yüzde 65 zam alınca, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı
16:32 Başkan İmamoğlu, İBB Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı! Masada İSKİ zammı var
16:22 Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı! Özlem Güneş sahnesine gelen kadının eşini aldattığını görünce renkli hayatını terk edip tesettüre girdi
16:10 Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson kararı! Sözleşmesi askıya alındı
16:03 Türkiye ve Yunanistan arasındaki tırmanan krizde NATO devrede! İlk yorumları dikkat çekici
16:01 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, evine Türk bayrağı asan taraftarı ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 18:20:43. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da minibüsçüler çalışmalarına izin verilmediği gerekçesiyle belediyeyi protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement