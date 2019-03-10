Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Minibüse Saldırı

Tekirdağ'da Minibüse Saldırı

8 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki panelvan minibüsün kimliği belirsiz kişilerce camları kırıldı.

Tekirdağ'da Minibüse Saldırı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halindeki panelvan minibüsün kimliği belirsiz kişilerce camları kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Caddesi üzerinde esnaf S.B.'ye ait park halinde bulunan 59 LL 349 plakalı panelvan minibüsün, kimliği belirsiz kişilerce gece yarısı sol ön kapı camı kırıldı.

Araçta yaklaşık 200 lira maddi hasar meydana gelirken, araç sahibi S.B., olayla ilgili polise şikayet başvurusu yapmadığı öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili konuşan Özkan Yavuz isimli bir vatandaş, çirkin saldırıyı yapan şahıslara tepki gösterdi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:02 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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