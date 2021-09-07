TEKİRDAĞ'DA DURDURULAN MİNİBÜSTE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'DA DURDURULAN MİNİBÜSTE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

TEKİRDAĞ'da polisin kapalı kasa minibüste yaptığı aramada yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığı yaptığı belirlenen Suriyeli 12 kaçak göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ'da polisin kapalı kasa minibüste yaptığı aramada yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığı yaptığı belirlenen Suriyeli 12 kaçak göçmen yakalandı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinin Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında polis ekipleri şüphe üzerine kapalı kasa minibüsü durdurup aramada yaptı. Suriye uyruklu M.D.'nin kullandığı minibüste yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü M.D ile birlikte gözaltına alınan göçmenlerin Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde soruşturmaları sürüyor.

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