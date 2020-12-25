Tekirdağ'da, minibüste 13 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, polisin minibüste yaptığı aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 13 kaçak göçmen yakalandı. Aracın 2 sürücüsü de gözaltına alındı.

Tekirdağ'da devriye görevi yürüten polis ekipleri, çevre yolunda, gece olmasına rağmen farları yanmayan minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, kaçak göçmenlerin bulunduğu belirlendi. Bazı göçmenlerin araçtan inip, kaçtıklarının tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edilerek, detaylı arama yapıldı. Aramalarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen 1 Bangladeş, 12 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 13 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüleri Ç.K.A. ve H.Ş. de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltındaki araç sürücüleriyle ilgili soruşturma sürüyor.