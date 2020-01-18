Tekirdağ'da minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'da minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 20 düzensiz göçmenin bulunduğu minibüste, şişme bot ile bin 100 lira ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü M.S. gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:52 Kaynak: AA
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