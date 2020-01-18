Tekirdağ'da minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:52 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 20 düzensiz göçmenin bulunduğu minibüste, şişme bot ile bin 100 lira ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sürücü M.S. gözaltına alındı.
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