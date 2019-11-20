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Tekirdağ'da minibüste 30 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki minibüste yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki minibüste yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde park halinde şüpheli minibüs olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kontrollerde, minibüste 30 düzensiz göçmen yakaladı.
Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Organizatörlük yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
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