Tekirdağ'da minibüste yangın - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kablolarının şase yapması sonucu çıktığı değerlendirilen araç yangını, esnafın erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, akşamüstü sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yol kenarında park halindeki 59 S 6147 plakalı minibüsün motor kısmında şase yaptığı iddia edilen kablolardan ötürü yangın çıktı. Dumanları gören civar esnafından Savaş Eskicioğlu ve Erdi Babacan'ın yangın tüpleri ile müdahaleleri sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, aracın motor kısmını açarak incelemede bulundu. - TEKİRDAĞ