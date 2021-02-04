Tekirdağ'da minibüste yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İ.Ö. idaresindeki 34 BBG 430 plakalı minibüsü Beyazköy mevkisinde durdurdu.

Daha önceden polislerle tartışıp, güzellik merkezi çalışanlarını tehdit eden kadın bu sefer de halk otobüsünde olay çıkardı