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Tekirdağ'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Karhriman yönetimindeki 59 UL 376 plakalı minibüs, Gölcük Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Abdülkadir Karhriman ile araçta bulunan Ahmet, Nebahat, Enes ve Mehmet Karhriman, Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tekirdağ, Şarköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:36 Kaynak: AA
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