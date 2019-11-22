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Tekirdağ'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:36 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Karhriman yönetimindeki 59 UL 376 plakalı minibüs, Gölcük Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Abdülkadir Karhriman ile araçta bulunan Ahmet, Nebahat, Enes ve Mehmet Karhriman, Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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