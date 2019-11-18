Tekirdağ'da model fabrika konusu görüşüldü

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonunda düzenlenen ilimizin ülke bazında değerlendirilmesi durumunda güçlü ve geliştirilebilir altyapısı olması nedeniyle Kobi Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) kurulup kurulmamasını değerlendirmek için yapılan toplantıya katıldı.



Bir fabrika ortamında olan tüm unsurları üzerinden uygulamalı eğitim veren bir eğitim kurumu olan Model Fabrika'nın Değerlendirme Toplantısına Vali Yıldırım'ın yanı sıra Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Sanayi ve Verimlilik Daire Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül, Vali Yardımcısı Murat Eren, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve sanayiciler katıldı.



"İstihdam oluşturan toplum haline geleceğiz"



Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "İyiye güzele götürebilme, değişen çağın gereklerine uyabilme bakımından pek çok gayret sarf ediliyor, Bütün mesele dünyadaki pastadan daha fazla pay sahibi olabilmektir. Üretimi ne kadar çok artırabilirsek, her alandaki üretimi gerek sanayi gerek tarım, hayvancılık hatta hizmet sektörü, dünyadaki pastadan daha fazla pay alabilme imkanına sahip olacağız. Bakanlıklarımız öncelikle bunların politikalarından oluşuyor, bu konuyla ilgili gayret sarf ediyor, bizler de taşrada üretimi nasıl artırabiliriz konusunun mücadelesini veriyoruz. Tabi bu konuda başat rol sanayicilerimizde, tarımsal, hayvansal üreticilerimizdedir. Bunların üretimlerini artırabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapabilmek tabi ki bizim görevimizdir. Zaman zaman fabrikaları dolaşıp sanayicilerimize soruyorum üretiminizi, istihdamınızı artırmanız için bizden, devletten beklentiniz nedir? diye. Bize birtakım öneriler veriyorlar. Bizde yapılabilecek olanları yapmaya gayret ediyoruz. Üretimi artıracağız bütün meselemiz budur, tek gayemiz budur. Üretimi artırdığımızda daha müreffeh bir toplum haline geleceğiz, daha çok istihdam oluşturan bir toplum haline geleceğiz bu da hepimizi mutlu edecek "dedi. Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Sanayi ve Verimlilik Daire Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül tarafından Kobi Yetkinlik Dijital Dönüşüm Merkezi bilgilendirilme sunumu gerçekleştirildi. Toplantı, Model Fabrika konusunun müzakeresinin ardından son buldu. - TEKİRDAĞ