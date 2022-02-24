Tekirdağ'da model fabrika kurulacak - Son Dakika
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Tekirdağ'da model fabrika kurulacak

24.02.2022 12:29
Tekirdağ'da model fabrika kurulacak

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, model fabrika kurulmasına yönelik düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, model fabrika kurulmasına yönelik düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, model fabrikalarda işçilik, hammadde, enerji ve süreç verimliliği konularında işletmecilere ve personellere gerçek bir üretim ortamında deneysel eğitimler verildiği belirtildi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen toplantıda konuşan Yıldırım, bugün dünyada daha az enerji tüketen, daha az su tüketen, daha az insan gücü kullanan, daha az karbon salınımı yapan, daha az belki hammadde kullanan, daha az çevreyi kirleten bir üretim söz konusu olduğunu aktararak, "Biz elimizde var olanı artık daha itinalı kullanmak mecburiyetindeyiz. Yeni teknolojiler bunlara kapı açıyor. Bizde bu yeni teknolojilerden faydalanmak mecburiyetindeyiz. Çünkü yeni teknolojiler hem daha az girdi kullanıyor, hem birim başında daha yüksek üretim sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Daire Başkanı Gültaş Kıran Battal ve Ankara Modern Fabrika Müdürü Ufuk Kaya, model fabrika hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, ilçe kaymakamları, Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ve OSB başkanları katıldı.

Toplantı, kentte kurulacak olan model fabrika hakkında istişare yapılması ile sona erdi.

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Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Fabrika, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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