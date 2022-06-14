Mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

14.06.2022 13:56

Tekirdağ'da çiçek açan lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Tekirdağ'da çiçek açan lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kentte üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla kıraç arazilerin değerlendirilmesi için ektiği lavantaların kentteki ekim alanı 1100 dekara ulaştı.

Her bir tarla bitkinin çiçek açtığı 3 hafta boyunca adeta birer fotoğraf stüdyosunu andırıyor, tarlalarda görsel şölen yaşanıyor. Tarlaları ziyaret eden vatandaşlar kurulan dekorlarda fotoğraf çektiriyor.

-"Kanolanın ardından lavanta"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın ziyaretçilerine her zaman farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Hacıoğlu, kentteki güzellikleri herkesin gelip görmesi gerektiğini ifade ederek, "Kanolanın ardından artık lavanta zamanı geldi. Lavanta tarlalarının göz kamaştırıcı güzelliklerini gören vatandaşlar tarlalara ilgi göstermeye başladı. Herkes bu güzel doğal stüdyo gibi tarlalarda birbirinden güzel fotoğraflar çekerek kendisine güzel bir arşiv, anı oluşturuyor." dedi.

-"İstanbullular Isparta, Burdur yerine Tekirdağ'a gelecek"

İnsanların lavanta tarlalarında doğa ile iç içe zaman geçirme fırsatı da bulduğunu belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde merkez Süleymanpaşa ilçesinin yanı sıra neredeyse çoğu ilçemizde lavanta tarlası var. İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'ın lavanta tarlaları ziyaret için en uygun konumda bulunuyor. Bugüne kadar özellikle İstanbul'da yaşayan insanalar uzun yollar katederek lavanta için Isparta ve Burdur'a gidiyordu. Artık Tekirdağ insanların ilgisini daha çok çekmeye başladı. Bu sene lavanta tarlaları ciddi anlamda ziyaretçi ağırlayacak diye bekliyoruz."

Lavanta tarlası sahibi Hakan Turgut da tarlasının yeni sezon için hazır olduğunu dile getirdi.

Turgut, insanların tarlalara ilgi göstermeye başladığını aktararak, "Lavanta tarlamız mor rengine bürünmeye başladı. Dekorasyonlarımız tamamladık. Ziyaretçilerimizi mor renkli tarlalara, bu güzellikler arasında fotoğraf çekilmeye davet ediyoruz. Buraya gelen herkes mutlu ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
Mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

YORUMLAR
500
Yağışlar sonrası mor çiçeklerle bezenen tarlalar görenleri hayran bıraktı Yağışlar sonrası mor çiçeklerle bezenen tarlalar görenleri hayran bıraktı Açık hava müzesini andıran kent meydanıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor Açık hava müzesini andıran kent meydanıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:01:18. #1.12#
SON DAKİKA: Mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement