Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 3 motosikletin çalınması üzerine harekete geçti.

Ekipler, hırsızlık şüphelileri G.G, R.B, T.D. ve E.S'yi teknik ve fiziki takibin ardından Karaağaç Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların çaldıkları bazı motosikletleri parçalarına ayırıp sattıkları öğrenildi. Sağlam olan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.