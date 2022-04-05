Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı

05.04.2022 10:11

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 3 motosikletin çalınması üzerine harekete geçti.

Ekipler, hırsızlık şüphelileri G.G, R.B, T.D. ve E.S'yi teknik ve fiziki takibin ardından Karaağaç Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların çaldıkları bazı motosikletleri parçalarına ayırıp sattıkları öğrenildi. Sağlam olan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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