Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaza, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi'nde ilerleyen M.T. yönetimindeki 34 TB 4352 plakalı motosiklet, S.K. yönetimindeki 59 ABM 211 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü M.T. ise hafif şekilde yaralandı.

Tekirdağ 'da meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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