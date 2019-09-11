Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 yaralı
3 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi Kızılay Sokak'ta yokuş aşağı seyreden T.Y. yönetimindeki 59 AAB 628 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü T.Y., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
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