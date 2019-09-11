Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 yaralı
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Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 yaralı

3 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'da motosiklet kazası: 1 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi Kızılay Sokak'ta yokuş aşağı seyreden T.Y. yönetimindeki 59 AAB 628 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü T.Y., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kızılay, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
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