Motosiklet kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, 59 EM 997 plakalı motosikletin sürücüsü Semih Y., Süleymanpaşa ilçesindeki Adalet Sokak'ta önüne çıkan otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırıp hızını artırdı.

Tekirdağ 'da önüne çıkan araca çarpmamak için motosikleti yan yatırınca dengesini kaybeden motosiklet sürücüsünün yaralı atlattığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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