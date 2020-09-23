Motosiklet kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Tekirdağ'da önüne çıkan araca çarpmamak için motosikleti yan yatırınca dengesini kaybeden motosiklet sürücüsünün yaralı atlattığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, 59 EM 997 plakalı motosikletin sürücüsü Semih Y., Süleymanpaşa ilçesindeki Adalet Sokak'ta önüne çıkan otomobile çarpmamak için motosikletini yan yatırıp hızını artırdı.
Otomobile çarpmaktan son anda kurtulan sürücü, dengesini yitirince, motosikletiyle yere düşerek sürüklendi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsünü Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:53 - Kaynak: AA
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