Motosiklet tutkunları çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Tekirdağ'da bir araya gelen yaklaşık 400 motosiklet tutkunu, doğal güzellikleriyle ünlü Uçmakdere'de çevre temizliği yaptı.

Motosiklet tutkunları kent merkezinde toplandıktan sonra Altınova, Barbaros ve Kumbağ mahallelerini geçtikten sonra Ganos Dağı eteklerindeki Uçmakdere'ye geldi.

Burada yamaç paraşütü yapılan bölgede çevre temizliği gerçekleştiren motosiklet tutkunları, ardından farkındalık oluşturmak için pilates yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, gazetecilere, Uçmakdere'nin hem yamaç paraşütü hem dalış hem de yürüyüş yapılan doğal güzellikleriyle ünlü bir bölge olduğunu söyledi.

Amaçlarının hem çevre temizliği yapmak hem de ekoturizmin önemine dikkati çekmek olduğunu aktaran Hacıoğlu, buradaki turizm potansiyelini herkesle paylaşmak istediklerini dile getirdi.

Tekirdağ Motosiklet Derneği (TEMOD) Başkanı Kadir Yenipazarlı da Uçmakdere'nin güzelliklerini tanıtmak amacıyla Trakya'daki motosikletçileri kente davet ettiklerini ifade etti.

Yenipazarlı, "Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, İstanbul'daki motorcu dostlarımız geldi. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.