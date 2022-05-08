TEKİRDAĞ'DA MOTOSİKLET TUTKUNLARINDAN ÇEVRE TEMİZLİĞİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da bir araya gelen 400 motosiklet tutkunu, Uçmakdere mevkisinde çöp toplayıp, çevre temizliğine dikkat çekti.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 'Motosiklet Turu ve Ayvasıl Mevkisi Çevre Temizliği' etkinliği, bugün yapıldı. 400 motosiklet tutkunu il merkezinde toplandıktan sonra Altınova, Barbaros, Kumbağ mahallesi üzerinden Ganos Dağı eteklerindeki Uçmakdere bölgesindeki yamaç paraşütü alanına gitti. Bölge ve deniz kıyısında çöp toplayan motosiklet tutkunları, daha sonra farkındalık yaratmak için plates yaptı.

'ADETA BİR CENNET KÖŞESİNDEYİZ'

İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Hem denizin kıyısında çevre temizliği yapalım, hem motorcu arkadaşlarımızla doğa seyri yapalım, hem de aynı zamanda plates hocamızla beraber spora önem verelim. Hem yamaç paraşütünün olduğu, hem dalış sporlarının yapıldığı, hem de deniz sporlarının yapıldığı adeta bir cennet köşesindeyiz, Uçmakdere'deyiz. Amacımız, burada Tekirdağ'da olabildiğine ekoturizm farkındalığı yaratmak, aynı zamanda motosiklet ile ilgili, yürüyüşle alakalı, bisiklet ile alakalı, ATV'lerle alakalı turizm varyasyonlarının varlığını ve bilgisini tüm insanımızla paylaşalım istedik" dedi.

'ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL OLSUN İSTEDİK'

Tekirdağ Motosiklet Derneği (TEMOD) Başkanı Kadir Yenipazarlı da ertelenen etkinliği Anneler Günü'ne özel olması için bugün yaptıklarını söyledi. Yenipazarlı, "Uçmakdere'nin güzelliklerini, şehrimizin güzelliklerini tanıtmak amacıyla, bütün Trakya'daki motosikletçi arkadaşlarımızı davet ettik. Sağ olsunlar, bizleri kırmadılar ve geldiler. Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kaynarca, Beylikdüzü, İstanbul'daki bütün motorcu dostlarımız geldi. Güzel bir farkındalık etkinliği oldu. Katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.