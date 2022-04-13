Tekirdağ'da motosikletin araca çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da motosikletin araca çarptığı kaza kamerada

13.04.2022 09:57
Tekirdağ'da motosikletin araca çarptığı kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol kenarına geçen araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü, yarasına rağmen hastaneye gitmedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol kenarına geçen araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü, yarasına rağmen hastaneye gitmedi.

Kaza, Rumeli Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zafer Mahallesi istikametine seyreden Erhan Ö. idaresindeki motosiklet, yolun sağına geçen Yavuz G. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Aracın arka kısmında ve motosiklette meydana gelen büyük hasar kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Başından ve dizlerinden yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz G. sağlık ekiplerinin hastane talebini reddetti.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da motosikletin araca çarptığı kaza kamerada

YORUMLAR
500
Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı Tekirdağ'da tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Tekirdağ, Rumeli, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da motosikletin araca çarptığı kaza kamerada - Son Dakika


Son Dakika
09:47 Alexander Sörloth Beşiktaş'a geliyor! Ayrılan bütçe dudak uçuklattı
09:44 Kozmetikçi holding patronu uyuşturucu baronu çıktı! Kolombiya'dan gelen 111 kilo kokain, film gibi operasyonla yakalandı
09:43 Karnı burnunda Rihanna, kamera karşısına geçti! Takipçileri iç çamaşırsız pozları beğeni yağmuruna tuttu
23:57 Köpek, teravihe gelen adamın ayakkabısını çalınca tatlı kovalamaca yaşandı! İşte o anlar
09:25 Yer Meksika! Hesaplaşma sonucu öldürülen 6 kişinin cesedi yol kenarında bulundu
09:20 Antalya'nın hocası Nuri Şahin'e sarı kırmızı yollar görünüyor: Metin Öztürk seçilirse, listesinde Şahin var
09:05 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler yaşandı? Han neden tekrar çöplüğe sığındı?
09:03 Üç Kız Kardeş'in son bölümde sırlarla dolu mektup Türkan'ın eline geçti!
09:02 Zelenski, Medvedçuk karşılığında bütün Ukraynalı esirleri istiyor! Putin, Medvedçuk'un kızının vaftiz babası
08:57 Ünlü yaşam koçu evlendiği kişinin adının bile sahte olduğunu yıllar sonra öğrendi, üzüntüden kanser oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 10:06:23. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da motosikletin araca çarptığı kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement