Motosikletli polis timleri suça geçit vermedi: 46 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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Motosikletli polis timleri suça geçit vermedi: 46 kişiye işlem yapıldı

27.08.2022 11:17
Motosikletli polis timleri suça geçit vermedi: 46 kişiye işlem yapıldı

Tekirdağ'da motosikletli polis timlerince kent genelinde yapılan uygulamalarda, 46 kişiye işlem yapılırken suç unsuru silah, alkol ve uyuşturucu gibi çok sayıda materyal ile malzemeye el konuldu.

Tekirdağ'da motosikletli polis timlerince kent genelinde yapılan uygulamalarda, 46 kişiye işlem yapılırken suç unsuru silah, alkol ve uyuşturucu gibi çok sayıda materyal ile malzemeye el konuldu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak son dönemlerde il genelinde uygulama yapıldı. Yapılan şok uygulamalar sonucunda, 16 adet ruhsatsız tabanca ve 229 adet mermi, 7 adet kuru sıkı tabanca ve 66 adet mermi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği 1 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 18 adet ses fişeği, 20.15 gram esrar maddesi, 1.5 gram metamfetamin, 4 adet extacy, 138 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 26 adet kaçak alkol, 2 adet çalıntı araç ele geçirildi.

Uygulamalarda, 46 şüpheli şahıs hakkında Adli/İdari işlemler yapıldı. Suç işlenmesinin önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız süreceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli polis timleri suça geçit vermedi: 46 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletli polis timleri suça geçit vermedi: 46 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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