Tekirdağ'da MTB CUP bisiklet yarışları düzenlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde MTB CUP Dağ Bisikleti Yarışları düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Bisiklet İl Temsilciliği iş birliği ile MTB (Dağ Bisikleti) yarışı gerçekleştirildi. Startı Karadeniz Mahallesi kurbanlık satış alanından verilen dağ bisikleti yarışlarında sporcular kıyasıya yarıştı.

9 kategoride yarıştılar

Gençlerin spora teşvik edilmesi ve bisiklet sporunun yaygınlaştırılması, geliştirilmesi amacıyla 9 kategoride düzenlenen MTB CUP Dağ Bisikleti yarışları; Junior Erkek (14-17), Junior Kadın (14-17), Genç Erkek (18-20), Genç Kadın (18-20), Elit Erkek (21-29), Elit Kadın (21-29), Master Erkek A (30-39), Master Erkek B (40+), Master Kadın (30+) ve Paralimpik olarak gerçekleştirildi.

Dağ bisikleti yarışları sonucunda kazanan sporculara kupa, madalya ve ödüller verildi. - TEKİRDAĞ