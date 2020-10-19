Tekirdağ Valisi Yıldırım, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi

Valilikten yapılan açıklamada, Yıldırım, polisevinde muhtarların gününü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Muhtarların görev yaptığı mahallerle ilgili talep ve sıkıntılarını dinleyen Yıldırım, "Muhtarlarımız devlet idaresi sistemi içerisinde en küçük alanın idarecisidir. Mahallelerde salgın konusunda da muhtarlarımızın önemli görevleri var. Göz kulak olmak anlamında mahallelerinizden sorumlusunuz. Mahallerinizde gördüğünüz her türlü aksaklıkları bize bildirmenizi bekliyoruz." dedi.

Vali Yıldırım'a, Vali Yardımcısı Ali Dursun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutan V. Albay Mustafa Çetinkaya ve Sahil Güvenlik 88. Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar de eşlik etti.