Tekirdağ'da mültecilere şafak operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da mültecilere şafak operasyonu - Son Dakika

Tekirdağ'da mültecilere şafak operasyonu

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mülteci kaçırmaya çalışan şüpheli ile birlikte 7 kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı.

Tekirdağ'da mültecilere şafak operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mülteci kaçırmaya çalışan şüpheli ile birlikte 7 kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı.


Olay, sabahın erken saatlerinde Muratlı'nın İnanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İnanlı Mahallesi'nden Hayrabolu yönüne doğru hareket halindeki R.A. sevk ve idaresindeki 34 JG 1635 plakalı araç, devriye atan jandarma ekiplerinin şüphelenmesi üzerine durduruldu. Araçta yapılan incelemelerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 6 Pakistan, 1 Hindistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Sürücü R.A. ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.


Sağlık kontrolünden geçirilen mülteciler sınır dışı edilmek üzere Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan göçmen kaçakçılığı şüphelisi R.A., yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Jandarma, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:34 Kaynak: İHA
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