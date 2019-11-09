Tekirdağ'da MÜSİAD Milli Üretim Üssü'nün temeli atıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Önümüzdeki süreçte, hızlı bir şekilde, ekonomide toparlanma ve yeniden büyüme hedeflerimizle önümüze bakmaya devam edeceğiz. İnşallah 2020 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyüyecek. 2020'de enflasyonda yüzde 8,5 yani tek haneyi göreceğiz. İhracattaki büyüme kendisini devam ettirecek." dedi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Milli Üretim Üssü "TEKMÜSKOOP Orta Ölçekli Sanayi Sitesi" projesinin temel atma törenine katılan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın projelerine her zaman destek vereceklerini söyledi.

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nın Meclis'ten geçtiğini belirten Ağbal, "Hükümetimiz, planda ön görülen hedefleri gerçekleştirmek üzere gece gündüz çalışıyor ve çalışmaya devam edecek." diye konuştu.

Türkiye'nin, kabuğunu kıran, bölgesinde, dünyada güçlü bir ülke konumuna doğru hızla ilerlediğini ifade eden Ağbal, 2 binli yılların başında ekonomik krizlerle boğuşan, siyasal anlamda parçalanmış bir yapıya sahip vatandaşların her açıdan maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığı bir Türkiye'den, bugün ekonomisiyle, siyasetiyle, sahip olduğu maddi manevi kazanımlarıyla çok güçlü bir Türkiye'ye gelindiğini vurguladı.

Ağbal, şöyle devam etti:

"Son 17 yılda Türkiye ekonomisi, ortalama yüzde 5,5 oranında büyüdü. Uzun dönem büyüme ortalamalarına bakacak olursanız, bu dönemdeki büyüme, Türkiye ortalamalarının üzerinde. Bu, güçlü Türkiye'nin en temel göstergelerinden bir tanesi. İhracatımız 36 milyar dolardan bugün 172,5 milyar dolara kadar geldi. Türkiye, 1990'lı yıllarda yüksek ve sürekli bir şekilde, yüksek seviyelerde seyreden enflasyon batağındayken, Allah'a şükürler olsun, tek haneli enflasyonları gördü. Son 17 yıl ortalama enflasyon oranı yüzde 9,8. Halbuki AK Parti iktidara gelmeden önceki 17 yıla baktığımızda ortalama enflasyon oranı yüzde 69. Yüksek enflasyonlarla mücadele eden bir Türkiye'den, artık çift haneli enflasyonu kabul etmeyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız."

" 2020 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyüyecek"

Ağbal, 2010 yılında, MÜSİAD'ın orta gelir tuzağını Türkiye'de ilk işaret eden sivil toplum örgütü olduğunu dile getirdi.

Birçok alanda yerli ve milli yönetimin hayata geçmesi konusunda da MÜSİAD'ın önerileri ve projelerinin, önlerini açtığını vurgulayan Ağbal, "Önümüzdeki süreçte, hızlı bir şekilde ekonomide toparlanma ve yeniden büyüme hedeflerimizle önümüze bakmaya devam edeceğiz. İnşallah 2020 yılında Türkiye ekonomisi, yüzde 5 büyüyecek. 2020'de enflasyonda yüzde 8,5 yani tek haneyi göreceğiz. İhracattaki büyüme kendisini devam ettirecek." dedi.

Ağbal, AK Parti iktidarı döneminde, gerek organize sanayi bölgesi kuruluşlarında, gerekse küçük ve orta ölçekli sanayi sitesi kuruluşlarında önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

2003-2018 yıllarında Türkiye'de 121 yeni organize sanayi bölgesinin devreye girdiğini belirten Ağbal, "Bu dönemde, hükümetlerimiz tarafından organize sanayi bölgelerinin altyapısı için yaklaşık 4 milyar lira kaynak kullandırıldı. 2002 yılında Türkiye'de organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen kişi sayısı 415 bindi. Şu anda 2019 Eylül itibarıyla organize sanayi bölgelerinde istihdam edilen kişi sayısı 2 milyona çıktı. Yani 4 kattan fazla arttı." ifadelerini kullandı.

Ağbal, 2023'e ilişkin Kalkınma Planı'nda özel hedefler belirlediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"2023 geldiğinde hedefimiz, bu plan döneminde 64 yeni organize sanayi bölgesinin, 31 sanayi sitesinin devreye girmesi. 18 endüstri bölgesinin tamamlanarak devreye girmesini planlıyoruz. Bu dönemde, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin orta ölçekli sanayi sitelerinin altyapılarını yapmak için de plan çalışmalarında 8 milyar lira kaynak öngördük. Dolayısıyla şimdi büyük bir hedefimiz var. İnşallah çalışmalarımız devam ediyor."

Törene, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve AK Parti milletvekilleri de katıldı.