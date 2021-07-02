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Tekirdağ'da müsilaj denetimlerinde 12 firma kapatıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da müsilaj denetimlerinde 12 firma kapatıldı

02.07.2021 14:36

Tekirdağ'da müsilaj denetimlerinde 12 firma kapatıldı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, müsilajla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 47 firmaya toplam 5 milyon 837 bin lira ceza kesildiğini ve 12 firmanın kapatıldığını söyledi.

Tekirdağ'da müsilaj denetimlerinde 12 firma kapatıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, müsilajla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 47 firmaya toplam 5 milyon 837 bin lira ceza kesildiğini ve 12 firmanın kapatıldığını söyledi. Vali Yıldırım, ilde şu anda denize de girilebileceğini açıkladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, gazetecilere müsilaj konusunda yapılan çalışmalar ve denetimler hakkında bilgi verdi. Vali Yıldırım, "Marmara çevresindeki illerden belki de an şanslısı biziz. 135 kilometreye kadar Marmara'ya sınırımız var. Ama buna rağmen müsilaj konusunda en rahat olan iliz. Sebebi de tabii ki bilim insanlarının açıklamaları. İstanbul Boğazı'ndan gelen akıntı bizde devamlı devam ediyor. Çok fazla müsilajın yerleşmesine fırsat vermiyor. Lodos olduğu zaman bize geliyor. Şu anda kentimizi şanslı görebiliriz. 154 metreküp müsilaj topladık. Eylem planı çerçevesinde bütün maddeleri harfiyen uyguluyoruz. Marmara Denizi'nde toplayabildiğimiz müsilajı topladık ve toplamaya devam ediyoruz. Yılbaşından bu yana 800'e yakın denetim yapmışız. Bu denetimlerde 3 bin 800'e yakın numune almışız. Aykırı numuneye sahip olan 47 firmaya ceza kestik. 47 firmanın 12 tanesini kapattık. Bunlar kendilerine verilen eksiklikleri tamamlayana kadar bu kapatma devam edecek. Bu 47 firmaya kesilen ceza da yaklaşık 6 milyon, 5 milyon 837 bin lira. Gerek belediyelerden kaynaklanan, gerek gemilerden kaynaklanan kirliliklerin bize haber verilmesini bekliyoruz" dedi.

"Müsilajın olmadığı yerde denize girebilirler diye düşünüyorum"

Denize girilmesi konusunda ise Vali Yıldırım, "Bilim insanlarının vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda bende sizlere aktarayım. Müsilajın insan vücuduna herhangi bir zararının olmadığını söylüyorlar ama müsilajı gören insan o bölgede denize girmez. Ama demin de söyledim, bizim denizlerimiz temiz. Anlık akıntıya ve rüzgara bağlı olarak müsilajı görüyorlarsa denize girmesinler. Bunun dışında bilim insanlarının müsilajın insan vücuduna zararının olmadığını söylediler bilim adamları. Ama çok olmadığı için insanlarımız müsilajın olmadığı yerde denize girebilirler diye düşünüyorum. Bunun da takdirini kendilerine bırakmak lazım. Burası temiz denilirse öyle. Bunları topladığınız zaman küçük bir işlemden geçirdikten sonra da tarlalarda gübre olarak kullanmak bile mümkün. Çünkü içerisinde ciddi azot ile fosfor var" dedi.

Tekirdağ'da müsilaj denetimlerinde 12 firma kapatıldı
Tekirdağ'da müsilaj denetimlerinde 12 firma kapatıldı
Tekirdağ'da müsilaj denetimlerinde 12 firma kapatıldı
Tekirdağ'da müsilaj denetimlerinde 12 firma kapatıldı

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Marmara, Müsilaj, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da müsilaj denetimlerinde 12 firma kapatıldı - Son Dakika


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