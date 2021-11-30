Müsilaj nedeniyle ağları zarar gören balıkçılara destek - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, müsilaj (deniz salyası) nedeniyle ağları zarar gören 125 balıkçıya ağ ve ağ örme ipi desteğinde bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi, 8 kooperatife üye balıkçılara ağ dağıtımına başladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi'ndeki törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, balıkçıları her zaman desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Balıkçıların salgında zorlu bir süreç yaşadığını belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"125 balıkçıya 200 metre palamut ağı, 200 metre lüfer ağı, 200 metre dolanma ipi ile 200 metre polyester ip vereceğiz. Bütün kooperatiflere bu yardımı yapacağız. Geçen yıl Marmara Denizi'nde yoğun müsilaj vardı. Artık salya görünmüyor. Allah'a şükür balık sezonumuz da bu yıl güzel başladı. Müsilajdan sonra böyle bir yardım kararı aldık. 15 gün içerisinde ağ dağıtımımız bitecek."

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da Tekirdağ'da birçok ailenin balıkçılıkla geçindiğini vurgulayarak, desteklerinden dolayı belediyeye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kooperatife üye 30 balıkçıya ağ dağıtıldı.