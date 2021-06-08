Müsilaj temizleme çalışması başlatıldı - Son Dakika

Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları, Tekirdağ'da da başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, belediyeler, akademik çevreler ile sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplandı.

Tekne yardımıyla toplanan ve vidanjörle çekilen müsilaj, kentteki arıtma tesislerine götürüldü.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Barbaros Balıkçı Barınağı'nda yürütülen temizlik çalışmalarını inceledi.

Vali Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara Denizi çevresindeki illerde temizlik çalışmalarının başladığını söyledi.

Müsilajın Marmara Denizi'nde yoğun görüldüğünü anımsatan Yıldırım, "Müsilajın sebebi azot ve fosfor gazlarının artması. Tabii bilim insanları bunun sebebini araştırıyorlar. Şu an bizim daha çok müsilaj olarak gördüğümüz, deniz yüzeyinde görülen müsilajın ölüsü. Yani bunlar deniz yüzeyine vurmuş kısmı. Tabi bunların temizlenmesi lazım. Çünkü balıkçılarımızı etkiliyor. Bunların hepsini temizleme gayreti içerisindeyiz." dedi.

Konuyla ilgili bütün kurumların birlikte çalışma yürüteceğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'nin etrafında bulunan illerde bu faaliyet 7 gün 24 saat devam edecek. Biz de bugün burada başladık. Bu azot miktarı yüksek bir besin. Tabii belki bilim insanları bunu kararlaştıracak. Belki bunlar işlenmek suretiyle gübre olarak kullanılabilecek. Belki hayvan yemi ya da balık yemi olarak kullanılabilecek. izim şu anda yaptığımız şey, müsilaj ölüsünü deniz yüzeyinden toplayıp, bir alanda muhafaza etmektir, kurutmaktır. Bununla enerji bile elde edilebilir diyorlar. Bu da bilim insanlarının konusudur."